Управляющая «Додо Пиццы» уволилась после скандала с бродячей собакой Додобоней

Управляющая кафе «Додо Пицца» в Челябинске уволилась после скандала с собакой

Юлия, управляющая челябинского кафе «Додо Пицца», приняла решение уволиться по собственному желанию после скандала с собакой Додобоней. Об этом «Коммерсанту» сообщил руководитель сети в России и Центральной Азии Гоша Зосидзе.

Конфликт разгорелся после того, как управляющая уволила курьера Михаила, который в двадцатиградусный мороз укрыл замерзавшую бездомную собаку Додобоню брендированным пледом. Юлия назвала это «порчей имущества» и запретила остальным сотрудникам заботиться о дворняжке. Хотя в компании настаивали, что причиной увольнения Михаила стали регулярные опоздания, общественность восприняла инцидент иначе. Юлию начали травить в соцсетях.

Теперь, по словам Зосидзе, бывшей сотруднице нужны «время и тишина», а сеть окажет ей необходимую поддержку. Параллельно компания навестила приют, где теперь живет Додобоня, и запускает программу психологической помощи для управляющих, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций. Уволенному курьеру принесли извинения и предложили сотрудничество, в том числе в волонтерских проектах.

Ранее основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников объявил, что во все пиццерии сети в России можно будет приходить с питомцами. Он также призвал не возлагать вину за случившееся исключительно на Юлию, поскольку она отвечала за соблюдение стандартов, эффективность бизнеса и следование требованиям Роспотребнадзора.