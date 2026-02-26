Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:20, 26 февраля 2026Из жизни

Управляющая «Додо Пиццы» уволилась после скандала с бродячей собакой Додобоней

Управляющая кафе «Додо Пицца» в Челябинске уволилась после скандала с собакой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Михаил Пинкус

Юлия, управляющая челябинского кафе «Додо Пицца», приняла решение уволиться по собственному желанию после скандала с собакой Додобоней. Об этом «Коммерсанту» сообщил руководитель сети в России и Центральной Азии Гоша Зосидзе.

Конфликт разгорелся после того, как управляющая уволила курьера Михаила, который в двадцатиградусный мороз укрыл замерзавшую бездомную собаку Додобоню брендированным пледом. Юлия назвала это «порчей имущества» и запретила остальным сотрудникам заботиться о дворняжке. Хотя в компании настаивали, что причиной увольнения Михаила стали регулярные опоздания, общественность восприняла инцидент иначе. Юлию начали травить в соцсетях.

Теперь, по словам Зосидзе, бывшей сотруднице нужны «время и тишина», а сеть окажет ей необходимую поддержку. Параллельно компания навестила приют, где теперь живет Додобоня, и запускает программу психологической помощи для управляющих, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций. Уволенному курьеру принесли извинения и предложили сотрудничество, в том числе в волонтерских проектах.

Материалы по теме:
«Убийства не помогут — это доказанный факт» Почему уничтожение бродячих собак не защитит россиян от их нападений?
«Убийства не помогут — это доказанный факт»Почему уничтожение бродячих собак не защитит россиян от их нападений?
2 февраля 2022
«Посмотри, как они их убивали. На них кровь!» Две сотни собак с перерезанными глотками: зачем в российском городе массово убили бездомных животных
«Посмотри, как они их убивали. На них кровь!»Две сотни собак с перерезанными глотками: зачем в российском городе массово убили бездомных животных
12 марта 2020

Ранее основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников объявил, что во все пиццерии сети в России можно будет приходить с питомцами. Он также призвал не возлагать вину за случившееся исключительно на Юлию, поскольку она отвечала за соблюдение стандартов, эффективность бизнеса и следование требованиям Роспотребнадзора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двое россиян по заданию Украины собирались подорвать высокопоставленного офицера. Закладка бомбы под машину попала на видео

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Лукашенко шуткой ответил на обращение «господин президент»

    Раскрыт приговор виновным в смерти ребенка в российском детском саду

    Посол Таджикистана призвал соотечественников соблюдать российские законы

    В Киеве рассказали о новых переговорах в Женеве

    Россиян предупредили о скором подорожании интернета

    Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса

    Зеленский высказался о присоединении Крыма к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok