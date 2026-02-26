Реклама

26 февраля 2026

В Госдуме нашли связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и одним планом ЕС

Депутат Швыткин: Планы ЕС отправить войска на Украину и передача ей ЯО связаны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Планы Евросоюза (ЕС) по вводу войск на Украину связаны с данными о планируемой передаче ядерного оружия (ЯО) Киеву. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он напомнил, что Москва выступает против ввода какого-либо рода войск ЕС и НАТО на территорию Украины. Депутат также напомнил, что Госдума приняла обращение в адрес парламентов Великобритании, Франции и Германии по ЯО, после появления сообщений о его потенциальной передаче Киеву.

«Я думаю, что это звенья одной цепи, это еще раз подчеркивает, что страны Европы всячески хотят вмешиваться в украинский кризис, безусловно, на стороне Украины (...) [Это] показывает отсутствие стремления к мирному урегулированию украинского кризиса», — пояснил парламентарий.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Франция и Великобритания работают над предоставлением Украине ядерной бомбы. Отмечается, что в Европе планируют замаскировать операцию под самостоятельную разработку украинцев.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подобные действия являются преступлением, которое может привести к ядерной войне.

