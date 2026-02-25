Реклама

21:09, 25 февраля 2026Россия

В Госдуме заявили о провале Зеленского

Депутат Хамитов назвал провалом низкие просмотры трансляции Зеленского и Стере
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Новергии Йонас Гар Стере провели пресс-конференцию, которую транслировало украинское агентство Укринформ. За ней наблюдали от 3 до 15 человек, что стало полным провалом, считает депутат Госдумы Амир Хамитов. Его слова приводит РИА Новости.

Сначала трансляцию смотрели три человека, до 15 число зрителей выросло лишь к концу мероприятия. «Какой, надо думать, сокрушительный провал терпит этот просроченный киевский шоумен! Он-то привык быть в центре внимания, когда за его кривляниями наблюдает целый зрительный зал», — заявил Хамитов.

Парламентарий считает, что Зеленский получил то, что заслужил. По его мнению, за пресс-конференцией наблюдали исключительно журналисты, которые были вынуждены делать это по работе. Хамитов отметил, что если бы не было журналистов, трансляцию бы смотрел один человек — жена президента Украины. «В этот раз машина показала абсолютное отсутствие интереса к киевской официальщине», — прокомментировал депутат низкие просмотры.

Хамитов подчеркнул, что это говорит об утрате доверия и разочаровании населения.

Ранее украинский лидер заявил, что длительный мир между Россией и Украиной возможен при получении гарантий безопасности для республики со стороны стран Запада.

