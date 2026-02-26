В Грузии высказались о введении санкций против России

Глава МИД Грузии Бочоришвили: Мы не можем и не будем вводить санкции против РФ

Грузия не может и не будет вводить санкции против России, поскольку это противоречит ее национальным интересам и не ведет к ослаблению Москвы. Об этом высказалась глава МИД республики Мака Бочоришвили, передает портал newshub.ge.

«Мы не можем и не будем вводить санкции против России, поскольку это фактически не окажет никакого влияния на Россию, но окажет очень большое влияние на Грузию», — заявила дипломат.

Она добавила, что введение санкций создает для Грузии значительные риски безопасности. Глава МИД подчеркнула, что западные страны отказываются предоставлять Тбилиси гарантии безопасности.

Ранее МИД Грузии вызвал в ведомство посла Великобритании в Тбилиси Гаррета Уорда из-за введенных Лондоном санкций против телекомпаний «Имеди» и Postv. В королевстве медиа-корпорации сочли ответственными за распространение неверной информации о конфликте на Украине.

