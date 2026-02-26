В МИД России объяснили инцидент со стрельбой у берегов Кубы

Захарова: Инцидент с катером у Кубы является агрессивной провокацией США

Инцидент с вторгшимся в территориальные воды Кубы катером с флагом США является агрессивной провокацией Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Агрессивная провокация США, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта», — ответила дипломат на соответствующий вопрос.

Ранее МВД Кубы опубликовало заявление, что катер под флагом США вторгся в воды страны и открыл стрельбу. По информации ведомства, жертвами перестрелки стали четыре американца, еще шесть человек пострадали.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что катер не имел отношения к Военно-морским силам США или Береговой охране. Собеседник издания уточнил, что в перестрелке оказалось гражданское судно США, входившее в состав флотилии по вывозу родственников из Кубы.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сотрудники американской администрации не имеют отношения к инциденту с катером. Он также назвал произошедшее необычным.