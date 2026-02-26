Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:55, 26 февраля 2026Мир

В МИД России объяснили инцидент со стрельбой у берегов Кубы

Захарова: Инцидент с катером у Кубы является агрессивной провокацией США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Инцидент с вторгшимся в территориальные воды Кубы катером с флагом США является агрессивной провокацией Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Агрессивная провокация США, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта», — ответила дипломат на соответствующий вопрос.

Ранее МВД Кубы опубликовало заявление, что катер под флагом США вторгся в воды страны и открыл стрельбу. По информации ведомства, жертвами перестрелки стали четыре американца, еще шесть человек пострадали.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что катер не имел отношения к Военно-морским силам США или Береговой охране. Собеседник издания уточнил, что в перестрелке оказалось гражданское судно США, входившее в состав флотилии по вывозу родственников из Кубы.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сотрудники американской администрации не имеют отношения к инциденту с катером. Он также назвал произошедшее необычным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан опубликовал открытое письмо с призывом к Зеленскому

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Назван фаворит РПЛ перед возобновлением чемпионата

    Астронавт НАСА признал свою вину в эвакуации экипажа МКС

    Неспособность КГБ предотвратить развал СССР объяснили

    Массовую расправу над школьниками предотвратили в российском регионе

    ФСБ сорвала контрабанду двигателей для вооруженной техники

    В МИД России объяснили инцидент со стрельбой у берегов Кубы

    Налетчикам на глэмпинг в российском регионе вменили покушение на человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok