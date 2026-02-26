Реклама

В Москве на продуктах в магазине сети «Магнит» нашли следы зубов

В Москве суд на 80 суток остановил работу магазина сети «Магнит» из-за грызунов
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Бутырский суд Москвы на 80 суток приостановил работу магазина сети магнит из-за следов жизнедеятельности грызунов. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о магазине на Костромской улице. Как выяснилось, специалисты Роспотребнадзора обнаружили в складских помещениях и торговом зале фекалии грызунов, а также следы их зубов на овощах. Кроме того, в помещении с продуктами не проводилась своевременная уборка с дезинфекцией, бытовой мусор не вывозился, а товары хранились на полу. В результате был составлен протокол по административной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

Рейтинг магазина на «Яндекс Картах» на момент написания новости составлял 1,5 звезды. В комментариях можно найти многочисленные жалобы на антисанитарные условия, а также фотографии с погрызенными продуктами.

Ранее жительница Краснодара показала купленный в магазине «Магнит» шоколад с червями. При этом на кадрах видно, что, согласно информации на упаковке, продукт годен к употреблению до 2027 года.

