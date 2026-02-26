В России ответили на заявление Грузии о санкциях против Москвы

Затулин: Россия позитивно оценивает прагматизм Грузии относительно санкций

Россия ценит прагматичный подход Грузии в отношении антироссийских санкций, несмотря на то, что отношения между странами по-прежнему носят достаточно проблемный характер, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Константин Затулин.

«Отношения между Россией и Грузией по-прежнему носят достаточно проблемный характер — начать с того, что дипломатические отношения до сих пор не восстановлены. Разрыв произошел еще во времена экс-президента страны Михаила Саакашвили, но нынешнее правительство унаследовало это положение вещей», — сказал политик.

Сегодня контакты между странами, по словам Затулина, происходят в основном непублично и неофициально. Вместе с тем он отметил, что некоторые шаги к восстановлению связей уже сделаны — например, восстановлено прямое авиасообщение, которое было прервано.

«Мы видим существенную разницу между прошлым и нынешним правительством Грузии, — подчеркнул депутат. — Мы также понимаем и не можем не поддерживать прагматичный настрой страны в отношении антироссийских санкций — она отказывается к ним присоединиться, несмотря на давление со стороны Евросоюза и отдельных европейских стран».

Ранее глава МИД республики Мака Бочоришвили заявила, что Грузия не может и не будет вводить санкции против России, поскольку это противоречит ее национальным интересам и не ведет к ослаблению Москвы. Она добавила, что введение санкций создает для Грузии значительные риски безопасности.