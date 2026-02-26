Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 26 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Грузии о санкциях против Москвы

Затулин: Россия позитивно оценивает прагматизм Грузии относительно санкций
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россия ценит прагматичный подход Грузии в отношении антироссийских санкций, несмотря на то, что отношения между странами по-прежнему носят достаточно проблемный характер, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Константин Затулин.

«Отношения между Россией и Грузией по-прежнему носят достаточно проблемный характер — начать с того, что дипломатические отношения до сих пор не восстановлены. Разрыв произошел еще во времена экс-президента страны Михаила Саакашвили, но нынешнее правительство унаследовало это положение вещей», — сказал политик.

Сегодня контакты между странами, по словам Затулина, происходят в основном непублично и неофициально. Вместе с тем он отметил, что некоторые шаги к восстановлению связей уже сделаны — например, восстановлено прямое авиасообщение, которое было прервано.

«Мы видим существенную разницу между прошлым и нынешним правительством Грузии, — подчеркнул депутат. — Мы также понимаем и не можем не поддерживать прагматичный настрой страны в отношении антироссийских санкций — она отказывается к ним присоединиться, несмотря на давление со стороны Евросоюза и отдельных европейских стран».

Ранее глава МИД республики Мака Бочоришвили заявила, что Грузия не может и не будет вводить санкции против России, поскольку это противоречит ее национальным интересам и не ведет к ослаблению Москвы. Она добавила, что введение санкций создает для Грузии значительные риски безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двое россиян по заданию Украины собирались подорвать высокопоставленного офицера. Закладка бомбы под машину попала на видео

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Лукашенко шуткой ответил на обращение «господин президент»

    Раскрыт приговор виновным в смерти ребенка в российском детском саду

    Посол Таджикистана призвал соотечественников соблюдать российские законы

    В Киеве рассказали о новых переговорах в Женеве

    Россиян предупредили о скором подорожании интернета

    Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса

    Зеленский высказался о присоединении Крыма к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok