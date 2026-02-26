Реклама

Наука и техника
15:06, 26 февраля 2026Наука и техника

В зоне СВО апробируют разведывательный «Сибирячок» нового поколения

Народный фронт: В зоне СВО апробируют разведывательный дрон «Сибирячок-5»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сибирячок-5» проходит апробацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Новый аппарат стал пятым в серии «Сибирячков», сообщили ТАСС в Народном фронте.

«Кулибин-клуб» организации оказывает поддержку разработчикам беспилотника. «"Сибирячок-5" — это в первую очередь разведывательный дрон, который делает видеофиксацию на местности, способен летать на расстояние до 20 километров на высоте до тысячи метров. Он распознает цели: людей, автотранспорт и боевые машины», — рассказал руководитель производства аппаратов в компании «Гаскар». Он добавил, что «Сибирячок-5» может нести до четырех килограммов полезной нагрузки.

В Народном фронте напомнили, что прошлую модель аппарата массово поставляют в войска. Вооруженные силы получили около 16 тысяч изделий. Модификация нового поколения проходит апробацию в специальных подразделениях. Серийные поставки «Сибирячков-5» планируют начать в течение года.

Ранее в феврале генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук сообщил, что объемы поставок FPV-дронов «Упырь-18» в зону проведения специальной военной операции нарастят в разы.

    Обсудить
