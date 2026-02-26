Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
16:08, 26 февраля 2026Авто

Возникла надежда на оживление российского авторынка

«АвтоВАЗ»: Российский авторынок может ожить во второй половине 2026 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России может ожить во второй половине 2026 года. Надежду на это высказал директор по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин. Его слова приводит «Интерфакс». В корпорации полагают, что может повториться прошлогодний результат.

«В завершение прошлого года мы делали прогнозы, как начнется 2026 год. К сожалению, он начался еще хуже, чем мы прогнозировали. На мой взгляд, это, наверное, худшие январь-февраль за последние 20 лет ведения статистики», — прокомментировал Костромин. С другой стороны, в качестве позитивного момента, он отметил, что сейчас на рынке нет затоваривания и в 2026-й авторынок вошел без давления складов.

Представитель компании также подчеркнул, что ситуация на рынке, как и прогнозировалось, будет непростой. «Во втором полугодии — есть нюансы, но я все-таки верю в лучшее и в то, что оно будет лучше, чем первая половина года. Рынок, дай Бог, восстановится и будет по итогам года даже чуть лучше, чем в 2025 году», — подытожил Костромин.

Ранее сообщалось, что глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов прогнозировал падение реализации новых машин Lada в феврале как минимум на 15 процентов от намеченного плана. Речь шла примерно о 20 тысячах единиц. По его словам, январь предприятие завершило с показателями, сопоставимыми с прошлогодними или чуть хуже. Текущая динамика февраля, по его словам, также развивается по «консервативному» сценарию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и одним планом ЕС

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Стало известно о недвижимости Полины Гагариной

    Названо последствие резкого расширения сети «умных» камер на дорогах России

    ВС России получили «летающие крылья» «Шторм»

    Греф озвучил личный прогноз курса рубля

    Возникла надежда на оживление российского авторынка

    Политолог оценил сценарий полномасштабной войны США с Ираном

    Бывший миллиардер получил семь лет российской колонии за мошенничество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok