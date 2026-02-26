Возникла надежда на оживление российского авторынка

«АвтоВАЗ»: Российский авторынок может ожить во второй половине 2026 года

Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России может ожить во второй половине 2026 года. Надежду на это высказал директор по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин. Его слова приводит «Интерфакс». В корпорации полагают, что может повториться прошлогодний результат.

«В завершение прошлого года мы делали прогнозы, как начнется 2026 год. К сожалению, он начался еще хуже, чем мы прогнозировали. На мой взгляд, это, наверное, худшие январь-февраль за последние 20 лет ведения статистики», — прокомментировал Костромин. С другой стороны, в качестве позитивного момента, он отметил, что сейчас на рынке нет затоваривания и в 2026-й авторынок вошел без давления складов.

Представитель компании также подчеркнул, что ситуация на рынке, как и прогнозировалось, будет непростой. «Во втором полугодии — есть нюансы, но я все-таки верю в лучшее и в то, что оно будет лучше, чем первая половина года. Рынок, дай Бог, восстановится и будет по итогам года даже чуть лучше, чем в 2025 году», — подытожил Костромин.

Ранее сообщалось, что глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов прогнозировал падение реализации новых машин Lada в феврале как минимум на 15 процентов от намеченного плана. Речь шла примерно о 20 тысячах единиц. По его словам, январь предприятие завершило с показателями, сопоставимыми с прошлогодними или чуть хуже. Текущая динамика февраля, по его словам, также развивается по «консервативному» сценарию.