Бывший СССР
08:39, 26 февраля 2026

ВС России начали сжимать в клещи ВСУ в Запорожской области

Марочко: ВС России сжимают ВСУ в клещи в Орехове Запорожской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные сжимают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в клещи в Запорожской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, сообщает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России сдавливают клещи с востока и запада в Орехове. Армия России отрезает логистику украинских подразделений на данном направлении.

«Основные усилия сосредоточены на перерезании логистики группировки вооруженных формирований Украины, засевшей на ореховском участке», — рассказал Марочко.

24 февраля стало известно, что армия России заняла населенный пункт в Запорожской области. Под контроль ВС РФ перешла Риздвянка.

