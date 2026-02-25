Реклама

ВСУ начали отступать на правом берегу Днепра

РИА Новости: ВСУ отступают с линии обороны на правом берегу Херсонской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области постепенно отступают. Они отходят от первой линии береговой обороны в Антоновке в сторону железнодорожного полотна. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Передовые подразделения ВСУ, удерживавшие позиции на первой линии береговой обороны на правом берегу Днепра в Антоновке», — рассказал собеседник издания. Он пояснил, что на такой шаг военнослужащих противника подтолкнули удары беспилотников и артиллерии: солдаты ВСУ пытаются укрыться в более безопасных для них местах.

Ранее стало известно, что достижения России в области разработки и применения беспилотных летательных аппаратов вызывают испуг у военных ВСУ.

