Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:36, 26 февраля 2026Силовые структуры

Вымогавшие деньги у российского бизнесмена сотрудники ФСБ оказались аферистами

В Петербурге задержали лже-сотрудников ФСБ, вымогавших деньги
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали аферистов, вымогавших деньги у российского бизнесмена. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, трое мужчин, представившись сотрудниками ФСБ и угрожая проблемами, требовали у предпринимателя денежные средства в особо крупном размере. Позже всех троих задержали настоящие сотрудники ФСБ, в ходе обыска у ряженных силовиков обнаружили свыше 10 килограмм наркотиков, огнестрельное оружие, боеприпасы и оргтехнику. Всех троих отправили в СИЗО.

Ранее в Москве задержали трех мужчин, которые под видом сотрудников правоохранительных органов вымогали деньги у криптовалютчиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чертов трубопровод». В Европе придумали план по «Дружбе» ради Орбана и Украины. В чем он заключается?

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Поставки российского молочного продукта в США подскочили до максимума

    Названы причины желания США ударить по Ирану

    Вымогавшие деньги у российского бизнесмена сотрудники ФСБ оказались аферистами

    Россиянин вытащил водителя из объятой пламенем машины

    Бьянка Цензори в откровенном виде прогулялась по городу после смены имиджа

    В России станет меньше подходящих под льготную ипотеку квартир

    В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok