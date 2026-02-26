Вымогавшие деньги у российского бизнесмена сотрудники ФСБ оказались аферистами

В Петербурге задержали лже-сотрудников ФСБ, вымогавших деньги

В Санкт-Петербурге задержали аферистов, вымогавших деньги у российского бизнесмена. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, трое мужчин, представившись сотрудниками ФСБ и угрожая проблемами, требовали у предпринимателя денежные средства в особо крупном размере. Позже всех троих задержали настоящие сотрудники ФСБ, в ходе обыска у ряженных силовиков обнаружили свыше 10 килограмм наркотиков, огнестрельное оружие, боеприпасы и оргтехнику. Всех троих отправили в СИЗО.

Ранее в Москве задержали трех мужчин, которые под видом сотрудников правоохранительных органов вымогали деньги у криптовалютчиков.