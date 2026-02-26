Реклама

За возвращение знаменитого моржового пениса пообещали денежную награду

Владелец закусочной в США пообещал ворам деньги за возвращение бакулюма моржа
Алиса Дмитриева
Фото: Zaruba Ondrej / Shutterstock / Fotodom  

Владелец знаменитой закусочной Donkey’s Place в США объявил денежную награду за информацию, которая поможет вернуть похищенный в декабре артефакт — бакулюм моржа. Об этом сообщает NJ.com.

Кость из пениса моржа длиной около полуметра была одной из главных достопримечательностей Donkey’s Place в городе Камден, штат Нью-Джерси. Часть полового органа животного хранилась за стойкой бара несколько десятилетий вместе с зубом мегалодона и некоторыми другими артефактами.

Как рассказала сотрудница заведения Миа Панелла, в декабре 2025 года трое посетителей заинтересовались костью. Женщина дала им ее подержать и предложила отгадать, в какой части тела животного она была. Затем Панелла спустилась по делам в подсобку, а когда вернулась, мужчины сбежали вместе с моржовым пенисом. Вот уже два месяца Роб Лукас — младший, внук основателя закусочной и ее владелец, безуспешно пытается вернуть артефакт. Он уже обращался к ворам через соцсети, а теперь пообещал заплатить за информацию о бакулюме или за его возвращение 500 долларов (около 38 тысяч рублей)

По словам мужчины, пенис моржа давно стал одним из символов заведения. Многие постоянные клиенты искренне переживают за судьбу необычного экспоната. Сам Лукас ранее в шутку жаловался, что из‑за этой истории он «прямо рыдает, как морж».

Ранее сообщалось, что в США арестовали жительницу штата Алабама, которая украла из магазина 28 бутылок вина и устроила гонки с полицией. Скорость ее автомобиля достигала 190 километров в час.

