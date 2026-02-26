Реклама

Мир
05:06, 26 февраля 2026Мир

Задержанные с катера признались в террористических намерениях

В МВД Кубы заявили, что задержанные с катера признали террористические намерения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Задержанные с катера с американским флагом, который зашел в территориальные воды Куба, признались, что планировали незаконно проникнуть на остров с террористическими целями. Об этом говорится в сообщении МВД в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Все задержанные с катера являются кубинцами, проживающими в США, один из погибших — кубинец.

Кроме того, у задержанных изъяли винтовки, пистолеты, взрывные устройства, оптические прицелы и элементы камуфляжа, сообщили в МВД Кубы.

Судно под американским флагом незаконно вошло в территориальные воды Кубы и начало стрельбу. В ответ кубинские пограничники открыли огонь, в результате чего на борту катера погибли четыре человека.

