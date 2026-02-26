Реклама

16:33, 26 февраля 2026Бывший СССР

Захарова раскрыла финансирующих секретные тюрьмы на Украине лиц

Захарова: Секретные тюрьмы на Украине финансируют те, кто поддерживал Абу-Грейб
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Секретные тюрьмы на Украине, в которых пытают людей, финансируют те же люди, которые поддерживали «летающие тюрьмы» ЦРУ и тюрьму Абу-Грейб в Ираке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«А кто дает деньги на это киевскому режиму? А деньги на эти секретные тюрьмы киевского режима дают те, кто придумал "летающие тюрьмы" ЦРУ и, например, Абу-Грейб. Что там происходило, я думаю, вы знаете», — заявила она.

Дипломат отметила, что киевский режим организовал и поддерживает систему тюрем, в которых полностью нарушаются нормы Третьей Женевской конвенции.

В марте 2025 года посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что попавшие в плен Вооруженных сил Украины российские военнослужащие подвергаются пыткам, немедицинским ампутациям конечностей, угрозам сексуального насилия и имитации расстрелов в «секретных тюрьмах». Он отметил, что большинство издевательств происходили в «секретных тюрьмах», находящихся в серой зоне и «ряде других территорий, удаленных от линии боевого соприкосновения».

