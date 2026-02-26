Депутат Хамитов: Зеленский своим поведением напоминает капризную школьницу

Владимир Зеленский своим поведением напоминает капризную школьницу, которой все время чего-то не хватает. Такое мнение РИА Новости высказал депутат Госдумы Амир Хамитов.

По его словам, украинский лидер считает, что ему все должны пытаться угодить, заваливая разными подарками. «А школьница будет кривиться и хныкать, что нужно что-то еще, и тогда она, может быть, подумает о том, чтобы перестать скандалить», — сказал законотворец. Хамитов добавил, что европейские политики рады поддерживать эту игру и в качестве очередного подношения готовы дать Киеву ядерное оружие.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Франция и Великобритания работают над предоставлением Украине ядерной бомбы. Отмечалось, что в Европе планируют замаскировать операцию под самостоятельную разработку украинцев.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подобные действия являются преступлением, которое может привести к ядерной войне.