Знаменитая актриса налетела лицом на электропровод во время карнавала и попала на видео

Знаменитая мексиканская актриса, певица и бывшая королева красоты Нинель Конде налетела лицом на электропровод во время карнавала в городе Мерида, штат Юкатан. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел 18 февраля. 49-летняя Конде участвовала в традиционном городском карнавале в качестве приглашенной звезды. На видео, снятое гостем праздника, попал момент, когда актриса танцевала на высокой движущейся платформе в откровенном наряде. На одной из улиц Конде не заметила натянутого от одного дома к другому провода, влетела в него лбом и опустилась на корточки. Затем провод чуть не сбил с платформы мужчину, который стоял за актрисой.

В результате происшествия Конде не пострадала. Перед началом карнавала у нее были некие проблемы с костюмом. Под видео актриса пошутила, что трудности с обувью были не единственными в тот день.

В юности Конде выиграла конкурс красоты «Мисс штат Мехико» и начала карьеру актрисы. Она снялась в нескольких популярнейших сериалах 2000-х годов, включая теленовеллу «Огонь в крови», которая получила 16 различных премий. Кроме того, Конде записала три альбома как певица и номинировалась на премию Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи. Актриса также прославилась участием в многочисленных реалити-шоу на родине.

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Вселенная — 2025», мексиканка Фатима Бош почувствовала себя плохо во время карнавала в Эквадоре. Девушка упала на колени и не смогла подняться.