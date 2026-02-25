Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:40, 25 февраля 2026Из жизни

Знаменитая актриса налетела лицом на электропровод во время карнавала и попала на видео

Мексиканская актриса Нинель Конде налетела лицом на провод во время карнавала
Никита Савин
Никита Савин

Знаменитая мексиканская актриса, певица и бывшая королева красоты Нинель Конде налетела лицом на электропровод во время карнавала в городе Мерида, штат Юкатан. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел 18 февраля. 49-летняя Конде участвовала в традиционном городском карнавале в качестве приглашенной звезды. На видео, снятое гостем праздника, попал момент, когда актриса танцевала на высокой движущейся платформе в откровенном наряде. На одной из улиц Конде не заметила натянутого от одного дома к другому провода, влетела в него лбом и опустилась на корточки. Затем провод чуть не сбил с платформы мужчину, который стоял за актрисой.

В результате происшествия Конде не пострадала. Перед началом карнавала у нее были некие проблемы с костюмом. Под видео актриса пошутила, что трудности с обувью были не единственными в тот день.

Материалы по теме:
«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?
«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?
7 октября 2025
На конкурсе самых красивых девушек мира появились загадочные участницы. Почему никто не признается, как и за что их выбрали?
На конкурсе самых красивых девушек мира появились загадочные участницы. Почему никто не признается, как и за что их выбрали?
28 августа 2025
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и какими достижениями смогла покорить жюри конкурса «Мисс Россия»?
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и какими достижениями смогла покорить жюри конкурса «Мисс Россия»?
5 октября 2025
На «Мисс Вселенная» небывалый скандал с подтасовками. Часть жюри покинула конкурс, участницы в панике. Чем это закончится?
На «Мисс Вселенная» небывалый скандал с подтасовками.Часть жюри покинула конкурс, участницы в панике. Чем это закончится?
20 ноября 2025

В юности Конде выиграла конкурс красоты «Мисс штат Мехико» и начала карьеру актрисы. Она снялась в нескольких популярнейших сериалах 2000-х годов, включая теленовеллу «Огонь в крови», которая получила 16 различных премий. Кроме того, Конде записала три альбома как певица и номинировалась на премию Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи. Актриса также прославилась участием в многочисленных реалити-шоу на родине.

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Вселенная — 2025», мексиканка Фатима Бош почувствовала себя плохо во время карнавала в Эквадоре. Девушка упала на колени и не смогла подняться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Коалиция желающих не решилась на одно действие без согласия Путина

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Российский Су-57 обвинили в изменении баланса сил в «подбрюшье НАТО»

    Россияне резко увеличили траты на новые машины из одной страны

    Иран не дал обещания США отказаться от ядерного оружия

    В поджоге локомотива в Приамурье заподозрили помощника машиниста

    ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в российском регионе

    Рейс пассажирского самолета задержался на 26 часов в России

    Трамп высказался о поставках оружия на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok