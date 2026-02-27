Реклама

19:50, 27 февраля 2026Из жизни

20 верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса

В Омане верблюдам запретили участвовать в конкурсе красоты из-за ботокса
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Suhaib Salem / Reuters

На ежегодном конкурсе красоты для верблюдов в Омане разразился скандал: 20 участников дисквалифицировали за использование ботокса. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время проверки судьи выяснили, что перед состязанием верблюдам были сделаны запрещенные косметические процедуры для улучшения внешности. Конкурсы красоты для верблюдов имеют огромное культурное значение в странах Персидского залива и собирают тысячи животных, чьи владельцы борются за призы на миллионы долларов. Желая повысить свои шансы, некоторые заводчики пошли на хитрость и использовали инъекции ботокса, чтобы увеличить губы, носы и челюсти животных, а также вводили силикон им в горбы и использовали гормоны для наращивания мышечной массы.

Разведение верблюдов в регионе представляет собой масштабную индустрию. Это не первый случай, когда животных отстраняют от участия из-за «уколов красоты»: в 2021 году на саудовском смотре у более чем 40 верблюдов обнаружили следы инъекций ботокса.

Организаторы оманского фестиваля «Верблюжий клуб» заявили, что полны решимости пресечь все акты фальсификации и обмана, и пообещали применять к нарушителям строгие санкции.

Ранее сообщалось, что живой верблюд, участвовавший в спектакле по библейским мотивам, нанес травму зрительнице во время праздничного служения в городе Хьюстон, США. Инцидент произошел в баптистской церкви Champion Forest.

