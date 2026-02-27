Реклама

21:43, 27 февраля 2026

58-летняя Памела Андерсон в ультракоротких шортах снялась для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетБерлинский кинофестиваль

Фото: AnOther Magazine / Collier Schorr

Канадская и американская актриса и фотомодель Памела Андерсон в откровенном образе снялась для журнала AnOther Magazine. Кадры опубликованы на сайте издания.

58-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» предстала на размещенных снимках в расстегнутой красной рубашке и черном топе. Помимо этого, она стилисты предложили ей надеть ультракороткие шорты фиолетового оттенка. На одном из снимков знаменитость закинула ноги на спинку стула, демонстрируя растяжку.

В интервью весенне-летнего выпуска, посвященном 25-летию журнала, Андерсон рассказала, что лишь сейчас начала расцветать и жить полной жизнью. «Я до сих пор чувствую себя той девушкой из "Спасателей Малибу"», — призналась она.

Ранее в феврале Памела Андерсон без макияжа посетила Берлинский кинофестиваль. Она предстала на красной дорожке премьеры фильма «Обрезка розовых кустов» в платье с розовым верхом и салатовым низом.

