Американка описала россиян словами «любят обжираться на халяву»

Российский тревел-блогер по имени Александр побывал в США и отметил, что рядовые американцы описывают гостеприимство россиян словами «любят обжираться на халяву». Об этом он написал в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал подписчикам историю о том, как эмигрантка из России встречалась со своими родственниками каждые выходные. Женщина накрывала стол с большим количеством продуктов, при этом обеспечивал семью только ее муж. «Она сияла от счастья и летала по магазинам, скупая лучшие деликатесы для своих гостей. Ее муж, вначале не одобрявший все это, в конце концов сдался, приняв доводы о русском гостеприимстве», — объяснил путешественник.

Однако когда сестра гражданина США стала свидетельницей подобного застолья, то резко осудила семью за необоснованные траты. Она не смогла понять, почему из-за русского обычая пара должна «кормить посторонних людей», то есть родственников россиянки при каждом визите.

Ранее Александр описал США словами «здесь рулит страх суда». Автор материала считает, что американцы стараются говорить мягко, чтобы другие люди не подавали на них иски.