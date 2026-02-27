Американская корпорация попала в перечень Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес в список террористических организаций юрлицо ФБК AСF

Некоммерческая корпорация Anti-Corruption Foundation (ACF), Inc — американское юридическое лицо «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) внесена в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В ноябре 2025 года Верховный суд России признал ACF террористической организацией по иску Генеральной прокуратуры. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

По данным Генпрокуратуры, Anti-Corruption Foundation Inc. была основана летом 2022 года «с целью продолжения деструктивной деятельности на территории России», а именно пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, организации, подготовки и совершения преступлений экстремистской и террористической направленности.

Сам же ФБК был ликвидирован летом 2021 года. Соответствующее решение принял Мосгорсуд после иска прокуратуры. Ведомство аргументировало свое заявление тем, что «организация действует в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России». Там также указали, что целью ФБК было создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария «цветной революции».