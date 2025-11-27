Американское юрлицо ФБК признали террористической организацией

Верховный суд РФ признал американское юрлицо ФБК террористической организацией

Верховный суд признал некоммерческую корпорацию Anti-Corruption Foundation (AFC), Inc — американское юридическое лицо «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) — террористической организацией. Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что таким образом суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Вынесенное на нем решение должно быть исполнено немедленно.