15:27, 27 февраля 2026

Артемий Лебедев призвал ограждать от общества один тип людей

Артемий Лебедев заявил, что авиадебоширов нужно ограждать от общества
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал авиадебоширов. В обзоре новостей, опубликованном во «ВКонтакте», он призвал ограждать от общества таких людей.

Лебедев прокомментировал новость о том, что британская авиакомпания Jet2 пожизненно запретила двум пассажирам летать ее рейсами из-за драки на борту самолета. Он назвал отвратительным подобное поведение на авиарейсах.

«Во-первых, ты себя чувствуешь после этого в небезопасности. Во-вторых, просто таких людей надо ограждать от общества», — заявил блогер. Он также с иронией предложил авиадебоширам, которым запретили летать, подумать о своем поведении в поезде.

Ранее Лебедев назвал «жалкими чмошниками» людей, которые не оплачивают проезд в транспорте. Так он отреагировал на новость о том, что в общественном транспорте появились плакаты, предупреждающие об ответственности за нападение на контролеров.

