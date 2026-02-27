Белорусская теннисистка Соболенко посетила показ Gucci

Белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила показ Gucci в Милане

Первая ракетка мира Арина Соболенко появилась на показе бренда Gucci, который проходит в рамках миланской Недели моды. Прямой эфир с дефиле транслируется в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

Белорусская теннисистка ранее стала амбассадором модного дома, а сегодня посетила шоу в качестве гостьи. Помимо спортсменки, на мероприятии заметили Ренату Литвинову и Деми Мур, певца Шона Мендеса, а также Николь Кидман, Анну Винтур и Пэрис Хилтон.

Соболенко занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) с октября 2024 года. На ее счету четыре победы на турнирах серии «Большого шлема».

