Ценности
17:39, 27 февраля 2026Ценности

Белорусская теннисистка Соболенко посетила показ Gucci

Белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила показ Gucci в Милане
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Кадр: @whitewall.art

Первая ракетка мира Арина Соболенко появилась на показе бренда Gucci, который проходит в рамках миланской Недели моды. Прямой эфир с дефиле транслируется в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

Белорусская теннисистка ранее стала амбассадором модного дома, а сегодня посетила шоу в качестве гостьи. Помимо спортсменки, на мероприятии заметили Ренату Литвинову и Деми Мур, певца Шона Мендеса, а также Николь Кидман, Анну Винтур и Пэрис Хилтон.

Соболенко занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) с октября 2024 года. На ее счету четыре победы на турнирах серии «Большого шлема».

Ранее российская бизнесвумен Ольга Карпуть в откровенном наряде пришла на зарубежный показ Prada.

    Обсудить
