Перечислены недостатки самого дешевого компьютера Apple

MacRumors: Дешевый MacBook не получит яркого экрана и клавиатуры с подсветкой

Самый дешевый ноутбук Apple, который должен выйти в марте, будет иметь ряд ограничений по сравнению с другими устройствами бренда. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на источники в Китае.

В ближайшие недели компания Apple должна представить свой первый ноутбук на процессоре от iPhone. Инсайдеры из Китая заявили, что получили информацию о его характеристиках и убедились, что аппарат будет достаточно ограничен — по сравнению с другими компьютерами бренда. Они перечислили недостатки компьютера.

Так, дисплей MacBook будет иметь сниженную яркость и не получит функции True Tone, которая позволяет регулировать цвет и интенсивность дисплея в соответствии с окружающим освещением. Также у клавиатуры не будет подсветки — одной из отличительной особенности портативных компьютеров Apple.

Также дешевый MacBook не получит версий с накопителем 1 и 2 терабайта — возможно, что он получит минимум 128 гигабайт памяти. Модель будет оснащена SSD со сниженной скоростью передачи данных. Кроме того, доступный компьютер останется без быстрой зарядки и не будет иметь вспомогательного чипа N1.

В конце февраля журналисты издания 9to5Mac заявили, что новый ноутбук Apple, который получит чип от iPhone, будет достаточно мощным для базовых задач. Они выяснили, что его мощность будет сравнима с производительностью MacBook Air M1.