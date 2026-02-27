Джиган прокомментировал желание Самойловой родить от другого мужчины

Рэпер Джиган пожаловался на оскорбительные интервью Оксаны Самойловой

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, пожаловался на оскорбительные интервью жены Оксаны Самойловой на фоне бракоразводного процесса. О проблеме он рассказал в заключительной серии реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной», доступном на «VK Видео».

«Все ее высказывания такие агрессивные. Будто она себя уговаривает, что я говно. Я просто в *** [шоке] — как это комментировать?» — высказался Джиган.

В том числе артиста расстроили интервью, в которых супруга назвала его скуфом, а не мужчиной, а также призналась, что хочет родить пятого ребенка от другого. «Она ищет повод, чтобы зацепиться и докопаться. Как будто это чужой человек», — поделился рэпер.

Ранее Джиган заявил, что Самойлову окружают «несчастные завистливые бабы без семьи», в то время как сама Оксана является матерью четверых детей. По мнению музыканта, подруги завидуют его жене и специально настраивают против него.