РИА: Элитному подразделению БПЛА ВСУ платили за удары по несуществующим позициям

Военнослужащие элитного подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» наносили удары по несуществующим позициям российских войск и получали за это выплаты. Об этом РИА Новости сообщил разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Смоленск.

«Элитное подразделение ВСУ "Птицы Мадьяра" наносило удары своими БПЛА по нашим ложным позициям. Мы расставляли на них антенны Starlink, напечатанные на 3D-принтере. Противник передавал своему командованию эти ложные цели как пораженные и получал за это боевые выплаты», — заявил боец.

По словам Смоленска, в подразделении группировки было налажено производство печати корпусов на 3D-принтерах для применения этого оборудования на ложных позициях Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее российские военные с помощью расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ударили по бункеру с расчетами дронов ВСУ «Птицы Мадьяра». Взвод получил ориентировку о нахождении в лесополосе позиции противника с беспилотниками. Целью оказался бетонированный бункер ВСУ.