Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:28, 27 февраля 2026Бывший СССР

Элитному подразделению ВСУ платили за удары по несуществующим позициям

РИА: Элитному подразделению БПЛА ВСУ платили за удары по несуществующим позициям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военнослужащие элитного подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» наносили удары по несуществующим позициям российских войск и получали за это выплаты. Об этом РИА Новости сообщил разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Смоленск.

«Элитное подразделение ВСУ "Птицы Мадьяра" наносило удары своими БПЛА по нашим ложным позициям. Мы расставляли на них антенны Starlink, напечатанные на 3D-принтере. Противник передавал своему командованию эти ложные цели как пораженные и получал за это боевые выплаты», — заявил боец.

По словам Смоленска, в подразделении группировки было налажено производство печати корпусов на 3D-принтерах для применения этого оборудования на ложных позициях Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее российские военные с помощью расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ударили по бункеру с расчетами дронов ВСУ «Птицы Мадьяра». Взвод получил ориентировку о нахождении в лесополосе позиции противника с беспилотниками. Целью оказался бетонированный бункер ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант из Британии и Франции готовится к «миротворческой миссии» на Украине. Они тренируются устраивать засады и уничтожать ПВО

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Россиянин подстрелил мужчину во время охоты на оленей

    Пушков заявил о риске разрушения Евросоюза в случае одного решения

    Роднина объяснила возвращение в Россию из США

    Коварный вирус обошел защиту iPhone

    Американка описала россиян словами «любят обжираться на халяву»

    Косметолог показала россиянку с усами на увеличении губ и рассмешила пользователей сети

    Любовь к картофелю обернулась для мужчины постоянным страхом перед ним

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok