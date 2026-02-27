Гангстер одним ударом расправился с туристом в Таиланде и попал на видео

Шведский гангстер одним ударом расправился с 57-летним туристом на Пхукете

Гангстер из шведской преступной группировки одним ударом расправился с туристом в Таиланде и попал на видео. Об этом сообщило издание The New York Post.

25 февраля 29-летний Пектас Тугуй Тайяр повздорил с 57-летним англичанином на Пхукете. Мужчина передвигался на мотоцикле и посигналил проезжавшему на арендованном скутере британцу. Между ними завязалась словесная перепалка.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как Тайяр подошел к англичанину. При этом его спутница пыталась успокоить конфликтующих. Однако злоумышленник использовал прием карате, сбив соперника с ног. Пострадавший, имевший двойное гражданство Великобритании и Австралии, был госпитализирован с тяжелыми травмами головы и не выжил в больнице.

