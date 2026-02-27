Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:08, 27 февраля 2026Путешествия

Гангстер одним ударом расправился с туристом в Таиланде и попал на видео

Шведский гангстер одним ударом расправился с 57-летним туристом на Пхукете
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Гангстер из шведской преступной группировки одним ударом расправился с туристом в Таиланде и попал на видео. Об этом сообщило издание The New York Post.

25 февраля 29-летний Пектас Тугуй Тайяр повздорил с 57-летним англичанином на Пхукете. Мужчина передвигался на мотоцикле и посигналил проезжавшему на арендованном скутере британцу. Между ними завязалась словесная перепалка.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как Тайяр подошел к англичанину. При этом его спутница пыталась успокоить конфликтующих. Однако злоумышленник использовал прием карате, сбив соперника с ног. Пострадавший, имевший двойное гражданство Великобритании и Австралии, был госпитализирован с тяжелыми травмами головы и не выжил в больнице.

Ранее турист попал в любовный треугольник в Таиланде и был избит до смерти парнем возлюбленной. Уточняется, что 54-летний путешественник завязал отношения с 24-летней тайкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ запустили «Фламинго» вглубь России. В Москве заявили, что это британские ракеты с украинскими шильдиками

    Названы пять самых дешевых новых машин в России

    Женщин предупредили об убивающих сердце привычках

    Ученые нашли необычное применение рыбам

    Смартфоны Xiaomi начали ломаться в России

    Цукерберга на показе Prada прозвали нелепым

    Спрятавшийся от журналистов топ-менеджер «Газпром нефти» попал на видео

    МИД вызвал посла Финляндии за сожженный флаг России

    Экс-сотрудник ГАИ избил бывшую жену и пригрозил ей убийством

    Десятилетний мальчик поймал крупную рыбу и побил десятилетний рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok