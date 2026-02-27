Хиллари Клинтон выступила с призывом во время допроса об Эпштейне

CNN: Хиллари Клинтон призвала внимательнее изучить связи Трампа с Эпштейном

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон во время дачи показаний о связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном призвала внимательнее изучить его связи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Она очень критически относилась к республиканцам в комитете, утверждая, что ее преследуют по политическим причинам и что они должны гораздо пристальнее следить за республиканцами, в частности за президентом Дональдом Трампом и его предполагаемыми связями с Джеффри Эпштейном», — такие детали закрытого допроса в Палате представителей Конгресса США раскрыла репортер Энни Грейер.

По данным телеканала, Хиллари Клинтон, отвечая на вопросы конгрессменов, неоднократно говорила, что их надо задать ее мужу. Она также заявила, что ее супруг ничего не знал о преступлениях Эпштейна.

20 февраля бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Билл Клинтон явится для дачи показаний в Палате представителей 27 февраля.