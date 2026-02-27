Реклама

Экономика
19:39, 27 февраля 2026Экономика

Инфляция в России ускорилась

Недельная инфляция в России ускорилась с 0,12 до 0,19 процента
Платон Щукин
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

За период с 17 по 24 февраля инфляция в России ускорилась до 0,19 процента, что более чем в полтора раза выше, чем на предыдущей неделе. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

С начала месяца рост цен достиг 0,51 процента, а с начала года — 2,14 процента, что больше, чем годом ранее. При этом отдельно в феврале среднесуточная инфляция замедлилась.

Лидерами по росту цен стали билеты на самолет в ОАЭ (плюс 7,42 процента) и куриные яйца (3,94 процента). Вместе с тем огурцы, которые взлетели в цене с начала года, подешевели на 3,76 процента. Это стало самым резким снижением за неделю, ни одна другая позиция не упала в стоимости более чем на процент.

В январе официальная инфляция в России составила 1,62 процента, хотя данные по неделям давали рост цен более чем на 2 процента. Расхождение в результатах возникает из-за разных корзин товаров и услуг (месячная корзина больше), однако столь значительная разница наблюдалась впервые.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предположил, что высокие уровни инфляции, фиксировавшиеся в начале года из-за налоговых изменений, остались позади.

