Каю Каллас обвинили в двойных стандартах из-за ее отношения к России

Де Мази обвинил Каллас в двойных стандартах по отношению к РФ и Израилю

Европарламентарий Фабио Де Мази уличил верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас в двойных стандартах по отношению к действиям России и Израиля. Его слова приводит издание Berliner Zeitung.

«Она признает, что международное право применяется избирательно. Однако она имеет в виду не себя и не ЕС. Она осуждает Россию, но хранит молчание по поводу действий Израиля в Газе или угроз США в адрес Ирана и Гренландии», — заявил политик.

По его словам, Каллас не осуждает использование двойных стандартов, поскольку она поддерживает порядок, основанный на правилах, как «необходимую систему координат».

Де Мази также посоветовал Каллас обратиться к Нагорной проповеди Иисуса Христа, в которой задает вопрос: «Почему вы видите соринку в чужом глазу, но не замечаете бревна в своем?»

