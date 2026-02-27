Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 27 февраля 2026Мир

Каю Каллас обвинили в двойных стандартах из-за ее отношения к России

Де Мази обвинил Каллас в двойных стандартах по отношению к РФ и Израилю
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Европарламентарий Фабио Де Мази уличил верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас в двойных стандартах по отношению к действиям России и Израиля. Его слова приводит издание Berliner Zeitung.

«Она признает, что международное право применяется избирательно. Однако она имеет в виду не себя и не ЕС. Она осуждает Россию, но хранит молчание по поводу действий Израиля в Газе или угроз США в адрес Ирана и Гренландии», — заявил политик.

По его словам, Каллас не осуждает использование двойных стандартов, поскольку она поддерживает порядок, основанный на правилах, как «необходимую систему координат».

Де Мази также посоветовал Каллас обратиться к Нагорной проповеди Иисуса Христа, в которой задает вопрос: «Почему вы видите соринку в чужом глазу, но не замечаете бревна в своем?»

Ранее стало известно, что в Европейском союзе (ЕС) надеются на предоставление президентом Франции Эммануэлем Макроном конкретных шагов по возможному расширению «ядерного зонтика» Парижа на весь континент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан заместитель председателя правления «Газпром нефти»

    Доллар по 75 уйдет в историю

    Огурцы по цене почти догнали креветки. Почему так происходит

    Названа истинная причина конфликта Афганистана и Пакистана

    Раскрыто решение суда для расправившегося с 11 женщинами «политеховского маньяка»

    Трое россиян отдохнули в парижском замке на 3,3 миллиона рублей

    Зеленский оценил шансы Украины вернуть потерянные территории

    США вновь применили сверхсекретное оружие

    Влияние новых британских санкций на курс рубля оценили

    Российский врач раскрыла сложности для бойцов СВО на гражданке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok