Экономика
20:38, 27 февраля 2026Экономика

Коммунальщики нанесли миллионный ущерб в российском городе

В Волгограде коммунальщики загрязнили почву и причинили ущерб в 11 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: PRESSLAB / Shutterstock / Fotodom

В Волгограде коммунальщики загрязнили почву канализационными стоками, тем самым причинив ущерб в 11,2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Нижне-Волжского управления Росприроднадзора в Telegram-канале.

Стоки заполнили территорию площадью 1,75 тысячи квадратных метров вблизи дендрария. Отобранные специалистами пробы земли показали превышения концентрации ряда загрязняющих веществ, включая железо, натрий, алюминий, кобальт, магний, нефтепродукты и фосфор.

По данным надзорного ведомства, в месте излива проходит канализационная сеть, которой владеет и пользуется ООО «Концессии водоснабжения». Росприроднадзор направил компании требование о добровольном возмещении ущерба, при отказе дело передадут в суд.

Ранее в Казани обрушилась крыша дома, которую коммунальные службы не чистили от снега с декабря.

    Коммунальщики нанесли миллионный ущерб в российском городе

