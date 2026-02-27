Реклама

Конгрессвумен США послала на три буквы силовиков на выступлении Трампа

Конгрессвумен США Тлаиб пришла на выступление Трампа со значком «К черту ICE»
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Nathan Howard / Reuters

Конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб послала на три буквы силовиков иммиграционной и таможенной службы США (ICE) на ежегодном обращении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Политический деятель пришла на выступление Трампа со значком, надпись на котором гласила «К черту ICE». Таким образом Тлаиб поддержала общественное движение, выступающее за ликвидацию или радикальное реформирование иммиграционно-таможенной службы.

Ранее многодетную семью из России четыре месяца держали под стражей в США. Отмечается, что супруги Никита и Оксана, а также трое детей Кирилл, Камилла и Константин находились в иммиграционном центре Диллей с октября 2025 года. Произошедшее они описали как суровое испытание, которое вызвало у детей тревогу, тошноту и страх.

