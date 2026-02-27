Конгрессвумен США послала на три буквы силовиков на выступлении Трампа

Конгрессвумен США Тлаиб пришла на выступление Трампа со значком «К черту ICE»

Конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб послала на три буквы силовиков иммиграционной и таможенной службы США (ICE) на ежегодном обращении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Политический деятель пришла на выступление Трампа со значком, надпись на котором гласила «К черту ICE». Таким образом Тлаиб поддержала общественное движение, выступающее за ликвидацию или радикальное реформирование иммиграционно-таможенной службы.

