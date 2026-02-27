Реклама

11:00, 27 февраля 2026Россия

Мать насмерть придавленного танком российского школьника раскрыла детали происшествия

Мать придавленного танком школьника из Якутска: На сына упала деталь в 7 тонн
Майя Назарова

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Республики Саха (Якутия)»

Мать 16-летнего школьника из Якутии, которого в январе насмерть придавило танком на выставке «Россия — моя история», раскрыла детали происшествия. Женщина в видеообращении пояснила, что на подростка упала деталь в семь тонн.

В беседе с изданием SakhaDay она отметила, что юноша уже бывал на этой выставке. В зимний день после школы он пошел туда с товарищем. Как и всем мальчишкам, им захотелось исследовать технику.

Сработал какой-то механизм, и подросток не выжил на глазах у друга. Судмедэксперт рассказал матери, что трагедия произошла мгновенно, школьник не успел почувствовать боли.

После инцидента возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Родители настаивают на переквалификации статьи. «Этот танк (...) стоял с открытым люком, не был заварен, без постамента, как положено», — подчеркнула женщина. Семья начала собирать по этому поводу петицию, чтобы привлечь к пересмотру дела сотрудников Генпрокуратуры России и Следственного комитета РФ.

20 января двое девятиклассников днем проникли внутрь выставочного танка через незаваренный люк запасного выхода в днище. Подвижная деталь техники придавила одного из них. Спасти юношу не удалось.

