Медведев вышел в финал турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Дубае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Встреча продлилась один час и 23 минуты.

Таким образом, российский теннисист вышел в финал, где сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия) — Таллон Грикспур (Нидерланды). Поединок пройдет в субботу, 28 февраля.

На данный момент Медведев занимает 11-е место в рейтинге АТР. В 2026 году он одержал девять побед и потерпел три поражения.