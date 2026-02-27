Бывшую американскую актрису Меган Маркл раскритиковали в сети из-за мятой одежды на встрече с беженцами. Материал приводит Daily Mail.

44-летняя знаменитость вместе с мужем, принцом Гарри, посетила лагерь сирийских беженцев во время поездки в Иорданию. Пара понаблюдала за уроком музыки и присоединилась к игре в футбол. При этом бывшая артистка предстала перед камерами в темно-зеленой футболке, белой рубашке и расклешенных брюках оливкового оттенка, покрытых складками.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Что на ней надето? Ужасный наряд», «Всегда выглядит неряшливо и неопрятно», «Она выглядит как неубранная постель», «Явно никогда не утруждает себя тем, чтобы посмотреть в зеркало в полный рост перед выходом из дома», «Очевидно, она не имеет понятия, что такое утюг», — заявили юзеры.

В декабре 2025 года сообщалось, что Меган Маркл пришла в ярость из-за намеков на кражу наряда.