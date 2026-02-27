Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:28, 27 февраля 2026Мир

Минобороны Нидерландов сделало заявление об отправке войск на Украину

В МО Нидерландов не исключили отправку своего контингента на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Глава Министерства обороны (МО) Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус допустила возможность отправки военного контингента страны на Украину в случае достижения мирного соглашения. Об этом министр заявила в интервью газете De Telegraaf.

«Не исключаю такую возможность. Но я, как и мой предшественник, не спешу говорить точное "да" или "нет", потому что этот вопрос необходимо тщательно взвесить», — ответила глава оборонного ведомства.

Йешильгез-Зегериус отметила, что для принятия такого решения необходимо учитывать конкретные обстоятельства, формат военной операции и наличие соответствующего мандата.

10 февраля главнокомандующий армией Нидерландов Онно Эйхелсхейм заявил, что Вооруженные силы королевства могут принять участие в миссии на Украине в случае принятия соответствующего решения.

Россия неоднократно заявляла, что войска стран Североатлантического альянса станут законной целью для российских военных, если они появятся на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    Названа новая проблема для продаж российской нефти

    Хирург высказался о пластике Вали Карнавал

    Афганистан начал новые атаки возмездия на границе с Пакистаном

    В российском городе в квартире пенсионерки рухнул потолок

    Телеведущая неделями игнорировала головную боль и оказалась на грани смерти

    Трамп заявил о желании отменить санкции против России

    Рублев проиграл в полуфинале турнира в Дубае

    Коммунальщики нанесли миллионный ущерб в российском городе

    Шаляпин пожаловался на бьющие по психике кастинги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok