Бывший СССР
21:56, 27 февраля 2026

Мощное уничтожение склада боеприпасов ВСУ в Константиновке сняли на видео

Опубликовано видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ в Константиновке
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Расчетом гаубицы Д-30 1008-го мотострелкового полка Южной группировки войск уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Видео опубликовало издание verumreactor в Telegram-канале.

До этого операторы 6-й дивизии ликвидировали в Константиновке две цели. Сначала бойцы ликвидировали брошенный американский бронетранспортер (БТР) М-113, а затем — британский FV-103 Spartan.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что ВСУ активизировали действия только на одном направлении — запорожском.

