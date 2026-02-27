Мощное уничтожение склада боеприпасов ВСУ в Константиновке сняли на видео

Расчетом гаубицы Д-30 1008-го мотострелкового полка Южной группировки войск уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Видео опубликовало издание verumreactor в Telegram-канале.

До этого операторы 6-й дивизии ликвидировали в Константиновке две цели. Сначала бойцы ликвидировали брошенный американский бронетранспортер (БТР) М-113, а затем — британский FV-103 Spartan.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что ВСУ активизировали действия только на одном направлении — запорожском.