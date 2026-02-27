Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:40, 27 февраля 2026Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили самые непристойные увиденные на работе вещи

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: dotshock / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины перечислили самые непристойные, на их взгляд, вещи, увиденные на работе. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Бывшая работница скорой помощи рассказала о необычном вызове в связи с запором.

Приехали на вызов к пожилой женщине с запором. Я прошла в ванную комнату и увидела ее, стоящей на четвереньках, и ее мужа, засунувшего руку ей в задний проход. Прекрасный весенний день был испорчен

DifficultyNo1974пользователь Reddit

Одна пользовательница вспомнила о необычным образом полученном изображении чужого пениса.

Я работала в службе поддержки. Позвонил парень и попросил прочитать письмо от него. В нем был дикпик. В письме говорилось: «Привет! Мы случайно встретились в комнате отдыха, и я подумал, что ты симпатичная». Я уведомила его, что письмо нужно направить в отдел кадров, а не в IT

gray-opsпользовательница Reddit
Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Еще один мужчина случайно застал коллег в то время, когда они занимались сексом.

Работал в кинотеатре и застукал двух коллег, занимавшихся сексом в комнате, где мы хранили заготовки для попкорна. Парень был смущен, но позже девушка сказала, что мне следовало остаться и посмотреть. Сумасшедшее было местечко

EinTheDataDogeпользователь Reddit

Ранее женщины рассказали о выходках мужчин на свиданиях, которые считают самыми пугающими. Одну пользовательницу на свидании напугали сравнением с дочерью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан заместитель председателя правления «Газпром нефти»

    Доллар по 75 уйдет в историю

    Огурцы по цене почти догнали креветки. Почему так происходит

    Немецкую партию заподозрили в содействии России из-за расследования по НАТО

    Мужчины и женщины перечислили самые непристойные увиденные на работе вещи

    Раскрыты новые детали по делу Эпштейна после допроса Клинтон

    Плоды привычного растения связали со снижением накопления жира в печени

    Бывший председатель ФК «Локомотив» выслушал приговор за организацию покушения

    Рацион Марии Погребняк описали в сети фразой «с этим к психиатру»

    Вяльбе назвала чемпионат России главным стартом для всех лыжников страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok