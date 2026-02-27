Мужчины и женщины перечислили самые непристойные увиденные на работе вещи

Мужчины и женщины перечислили самые непристойные, на их взгляд, вещи, увиденные на работе. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Бывшая работница скорой помощи рассказала о необычном вызове в связи с запором.

Приехали на вызов к пожилой женщине с запором. Я прошла в ванную комнату и увидела ее, стоящей на четвереньках, и ее мужа, засунувшего руку ей в задний проход. Прекрасный весенний день был испорчен DifficultyNo1974 пользователь Reddit

Одна пользовательница вспомнила о необычным образом полученном изображении чужого пениса.

Я работала в службе поддержки. Позвонил парень и попросил прочитать письмо от него. В нем был дикпик. В письме говорилось: «Привет! Мы случайно встретились в комнате отдыха, и я подумал, что ты симпатичная». Я уведомила его, что письмо нужно направить в отдел кадров, а не в IT gray-ops пользовательница Reddit

Еще один мужчина случайно застал коллег в то время, когда они занимались сексом.

Работал в кинотеатре и застукал двух коллег, занимавшихся сексом в комнате, где мы хранили заготовки для попкорна. Парень был смущен, но позже девушка сказала, что мне следовало остаться и посмотреть. Сумасшедшее было местечко EinTheDataDoge пользователь Reddit

