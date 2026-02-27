Реклама

Наука и техника
15:21, 27 февраля 2026Наука и техника

НАТО одобрило iPhone

НАТО одобрило iPhone и iPad для хранения секретных данных
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Смартфоны Apple были одобрены НАТО для хранения секретной информации. Об этом говорится в сообщении на сайте производителя iPhone.

Устройства американского бренда — iPhone и iPad — были одобрены в руководстве Североатлантического альянса (НАТО) после того, как их протестировало Федеральное управление информационной безопасности Германии. В Apple объяснили, что факт подобного одобрения позволяет хранить на девайсах секретную информацию без установки отдельного программного обеспечения (ПО).

«До появления iPhone защищенные устройства были доступны только опытным государственным и корпоративным организациям», — отметил вице-президент Apple Иван Крстич. По его словам, «самые защищенные технологии Apple» свободно распространяются по всему миру.

Представители IT-гиганта подчеркнули, что программное обеспечение Apple, которое получило сертификацию, доступно пользователям в обновлении iOS 26. «Это одобрение, похоже, подкрепляет некоторые маркетинговые заявления Apple о безопасности», — отреагировали на новость журналисты издания Engadget.

Ранее специалисты по безопасности нашли вирус для смартфонов Apple, который может действовать скрытно. Программу научили отключать защиту от слежки iPhone.

