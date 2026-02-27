Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:31, 27 февраля 2026Наука и техника

Коварный вирус обошел защиту iPhone

TechRadar: Вирус для iPhone научили обходить встроенную в iOS защиту
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Для смартфонов Apple создали вредоносное программное обеспечение (ПО), которое может действовать скрытно. На это обратило внимание издание TechRadar.

Вирус под названием Predator обнаружили специалисты компании Jamf Threat Labs. Они отметили, что программа может скрытно запускаться на скомпрометированных устройствах iOS. Вредоносное ПО может следить за владельцем смартфона через камеру и микрофон.

В iOS установлена защита от слежки: так, если определенная программа — даже встроенная в iPhone — обращается к камере или микрофону, то на экране появляется зеленая и оранжевая точки соответственно. Создатели Predator научили коварный вирус обходить эту защиту, что раньше не удавалось ни одному вирусу.

В материале говорится, что вирус довольно сложно обнаружить — это можно сделать только по косвенным признакам. Специалисту, даже если он подозревает, что устройство заражено, нужно будет проверить нагрузку на процессор и память iPhone, чтобы подтвердить факт атаки.

Ранее Apple анонсировала выпуск серии новых продуктов. Глава компании Тим Кук заявил, что на первой неделе марта IT-гигант представит несколько устройств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант из Британии и Франции готовится к «миротворческой миссии» на Украине. Они тренируются устраивать засады и уничтожать ПВО

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Россиянин подстрелил мужчину во время охоты на оленей

    Пушков заявил о риске разрушения Евросоюза в случае одного решения

    Роднина объяснила возвращение в Россию из США

    Коварный вирус обошел защиту iPhone

    Американка описала россиян словами «любят обжираться на халяву»

    Косметолог показала россиянку с усами на увеличении губ и рассмешила пользователей сети

    Любовь к картофелю обернулась для мужчины постоянным страхом перед ним

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok