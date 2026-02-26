Реклама

Наука и техника
18:21, 26 февраля 2026Наука и техника

Apple пообещала выпустить новый гаджет

Apple представит серию новых гаджетов — первый выйдет 2 марта
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Корпорация Apple подтвердила выпуск серии новых продуктов. Скорый анонс пообещал глава компании Тим Кук в соцсети X.

Руководитель фирмы опубликовал в соцсетях короткое видео с изображением надкусанного яблока — логотипа Apple — на крышке ноутбука. «Впереди насыщенная неделя. Все начнется в понедельник утром!» — заявил Кук. Судя по всему, глава корпорации намекнул, что всю первую мартовскую неделю Apple будет выпускать новые продукты.

Журналисты профильного издания MacRumors напомнили, что недавно Apple анонсировала презентацию, которая состоится 4 марта — как раз в первую неделю весеннего месяца. Мероприятие проведут одновременно в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае.

По мнению авторов медиа, в первую неделю весны Apple представит много новых устройств — iPad Air с чипом M4, iPad 12 с чипом A18 и поддержкой Apple Intelligence, MacBook Air с чипом M5, а также модели MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max. Также компания может обновить приставку Apple TV и колонку HomePod mini.

25 февраля компания Samsung представила смартфоны флагманской серии Galaxy S26. В России аппараты оценили минимум в 90 тысяч рублей.

