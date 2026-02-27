Реклама

19:29, 27 февраля 2026Забота о себе

Назван неожиданный способ справиться со страхом одиночества

Эксперт Гордон Смит: Сравнение себя с другими усиливает страх одиночества
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Эксперт по отношениям и доцент кафедры этики в Университете Южной Калифорнии (США) Элеанор Гордон-Смит призвала не сравнивать свою личную жизнь с опытом окружающих. Такой неожиданный способ справиться со страхом одиночества она дала читательнице The Guardian.

За советом к эксперту обратилась женщина старше 30 лет, переживающая, что упустила шанс на любовь и семью. Она призналась, что прошлые неудачные отношения усилили ее неуверенность и ощущение, что будущее, о котором она мечтала, недостижимо.

Гордон-Смит рекомендовала изменить фокус внимания и вместо того, чтобы оценивать шансы встретить любовь, принять неопределенность. «Если сосредоточиться на возможностях, а не на вероятностях, вы позволяете себе оставаться открытым для любви, когда она придет», — пояснила эксперт.

По ее мнению, сравнениями с другими усиливает страх одиночества, тогда как умение жить полноценной и насыщенной жизнью независимо от наличия партнера помогает уменьшить тревогу. Гордон-Смит подчеркнула, что любовь и отношения могут прийти в любом возрасте, и важно поддерживать надежду, а не зацикливаться на страхе.

Ранее мужчины и женщины старше 40 лет рассказали молодым о самых важных вещах в жизни. Многие признались, что по-настоящему ценным оказалось общение с семьей и близкими людьми.

