Названы последствия запуска ракет ВСУ по региону России в 800 километрах от границы

Shot: Ни одна из ракет «Фламинго», запущенных по Чувашии, не достигла цели

Ни одна из новейших ракет «Фламинго», запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Чувашии, не достигла цели. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дополнение: Правительство Чувашии изначально сообщило о двух выпущенных по республике ракетах, однако затем удалило эту публикацию и опровергло информацию.

По информации канала, обломки ракет упали в лесу в отдалении от населенных пунктов. Пострадавших нет.

27 февраля ракетную опасность объявили в Оренбургской, Самарской и Свердловской областях, а также в Чувашии, Татарстане, Башкирии, Удмуртии. По данным Shot, эвакуированы сотрудники ряда предприятий, в учебных заведениях приостановлены занятия.

После объявления ракетной опасности стало известно, что две ракеты «Фламинго» системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Чувашией, находящейся в почти 800 километрах от границы с Сумской областью Украины.