07:30, 27 февраля 2026Ценности

Косметолог показала россиянку с усами на увеличении губ и рассмешила пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @dr.gamidovna_spb

Врач-косметолог Диана Гамидова из Санкт-Петербурга показала пациентку с усами на увеличении губ и рассмешила пользователей сети. Ролик опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео доктор запечатлела лицо женщины крупным планом до и после процедуры. На кадрах видно, что на коже россиянки отсутствует макияж. При этом над ее верхней губой заметна густая темная растительность. «Как вам наш результат?» — попросила Гамидова подписчиков оценить работу.

Публикация стала вирусной и набрала более 30 тысяч просмотров. Пользователи сети обратили внимание на особенность во внешности пациентки. «Смеяться даже боюсь, на утро усатой проснусь еще», «Сделали губы — выросли усы? Тоже хочу», «Ну мастер молодец, знает, как свой рилс продвинуть», «Чрезмерно естественно», «Жесть, что за усы как у Якобовича», «Я тут просто чтобы почитать комментарии», — иронично написали они.

В декабре 2025 года Селена Гомес высмеяла комментарий фаната об усах на лице. В ролике звезда рассказала, что кто-то из поклонников поинтересовался у нее, как она бреет усы. Артистка заявила, что у нее их нет.

