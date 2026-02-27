Реклама

11:14, 27 февраля 2026

Одно изменение в питании оказалось связано со снижением риска развития ряда видов рака

BJC: Отказ от мяса снижает риски развития нескольких видов рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Dmitrii Pridannikov / Shutterstock / Fotodom

Отказ от мяса может быть связан с более низким риском развития нескольких онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Oxford Population Health, проанализировавшие данные более 1,8 миллиона человек. Работа опубликована в British Journal of Cancer (BJC).

Участников разделили на группы в зависимости от рациона: мясоеды, употребляющие только птицу, пескетарианцы, вегетарианцы и веганы. По сравнению с мясоедами у вегетарианцев риск развития рака поджелудочной железы оказался ниже на 21 процент, рака почки — на 28 процентов, множественной миеломы — на 31 процент. Также было отмечено умеренное снижение риска развития рака молочной железы и простаты.

При этом для некоторых видов рака различий не выявили, а в отдельных случаях риск оказался выше. Так, у вегетарианцев был повышен риск плоскоклеточного рака пищевода, а у веганов — колоректального рака. Авторы подчеркивают, что количество случаев некоторых заболеваний в отдельных группах было относительно небольшим, что снижает точность оценок.

Исследователи отмечают, что рацион вегетарианцев обычно содержит больше овощей, фруктов и пищевых волокон и не включает переработанное мясо, что может объяснять часть выявленных различий. Однако они подчеркивают: полученные данные отражают статистические связи и не доказывают прямую причинно-следственную зависимость.

Ранее ученые узнали, что микропластик может быть фактором развития рака предстательной железы.

    Обсудить
