Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:52, 27 февраля 2026Силовые структуры

Определены перспективы дела на миллиард рублей основателя медиахолдинга Readovka

Суд арестовал основателя Readovka Костылева до 25 апреля по делу о мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения основателю и бывшему главреду издания Readovka Алексею Костылеву, обвиняемому в хищении миллиарда рублей у Минобороны России по контрактам на поставку БПЛА. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Костылев заключен под стражу до 25 апреля по ходатайству следователя МВД. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным следствия, ущерб от неисполнения обязательств по госконтрактам оценивается в миллиард рублей. Адвокат сообщил, что у Костылева прошли обыски по уголовному делу. Оно было возбуждено в сентябре 2025 года. По его словам, Костылев сам являлся к следователю, давал развернутые показания и не планировал скрываться.

О его задержании стало известно 27 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    В Санкт-Петербурге из земли внезапно забил фонтан

    Новую функцию Windows посоветовали немедленно отключить

    Российский арбитр вновь захотел поработать в Лиге чемпионов

    Россия обратилась с требованием к Великобритании

    Китайскую корпорацию призвали отозвать несколько сотен тысяч седанов

    Жена Natan решилась на пластику за миллионы рублей

    Определены перспективы дела на миллиард рублей основателя медиахолдинга Readovka

    Артемий Лебедев раскрыл итоги судов с бывшей женой

    20 верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok