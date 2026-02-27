Определены перспективы дела на миллиард рублей основателя медиахолдинга Readovka

Суд арестовал основателя Readovka Костылева до 25 апреля по делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения основателю и бывшему главреду издания Readovka Алексею Костылеву, обвиняемому в хищении миллиарда рублей у Минобороны России по контрактам на поставку БПЛА. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Костылев заключен под стражу до 25 апреля по ходатайству следователя МВД. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным следствия, ущерб от неисполнения обязательств по госконтрактам оценивается в миллиард рублей. Адвокат сообщил, что у Костылева прошли обыски по уголовному делу. Оно было возбуждено в сентябре 2025 года. По его словам, Костылев сам являлся к следователю, давал развернутые показания и не планировал скрываться.

О его задержании стало известно 27 февраля.

