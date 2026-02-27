В России отреагировали на снос советских памятников Польшей фразой идеолога Третьего рейха

Депутат Шолохов назвал снос советских памятников Польшей кривой дорожкой

К сожалению, поляки идут по кривой и нехорошей дорожке, уничтожая советские памятники, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Реакцией на происходящее он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Польша разработала схему по незаметному уничтожению советских памятников на своей территории.

«Я в таких случаях всегда цитирую совершенно неуважаемого мной человека. Был такой идеолог Третьего рейха Альфред Розенберг, который знал, о чем он говорил. Одна из его цитат, потрясающих совершенно как по своему цинизму, так и по своей правоте, звучит так: "Достаточно уничтожить памятники народа для того, чтобы он перестал существовать как нация уже во втором поколении"», — высказался депутат.

По его словам, это абсолютно целенаправленная, осознанная и серьезная практика, которая направлена на уничтожение исторической памяти, формирование другого мировоззрения и на потерю национальной идентичности. Поляки в данном случае выступают в качестве испытуемых, на которых осуществляется уже проверенная метода, отметил Шолохов.

«Вспомните, что происходило у нас в 90-х годах и в конце 80-х. Что нужно было в первую очередь? Уничтожать памятники [Феликсу] Дзержинскому, [Владимиру] Ленину и так далее. Дело не в том, какую они значимость имели и кому они были поставлены, дело было в том, что нужно было уничтожить само воспоминание о каком-то историческом периоде, чтобы сформировать совершенно новое уже восприятие реальности и сформировать, извиняюсь за непарламентские выражения, стадо, которому можно любую совершенно ерунду про историю рассказывать: кем Черное море вырыто и так далее. Поэтому мне поляков просто жалко», — заключил спикер.

В декабре 2025 года в польском городе Машево по решению властей был снесен памятник солдатам Красной армии. Двухметровый гранитный монумент с надписью «Слава освободителям 3 марта 1945 года», установленный через два года после окончания Великой Отечественной войны, был разрушен при помощи спецтехники.

