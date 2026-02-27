Автолюбителям раскрыли способ оспорить штраф за заснеженную парковку

Юрист Хаминский: Штраф за парковку можно оспорить, если знаки замело снегом

Штраф за неправильную стоянку можно оспорить, если парковочное место и запрещающие знаки замело снегом. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский.

Парковочные места, согласно действующим правилам дорожного движения, отмечаются специальными дорожными знаками и дорожной разметкой, при этом разметка считается второстепенной. Однако если различить их становится трудно, к примеру, если их полностью скрыло под выпавшим снегом, то штраф за нарушение парковки можно оспорить. Отменить штраф также могут, если при парковке снегом были заметены бордюры или газоны.

Оспорить взыскание можно в течение десяти дней с момента вынесения постановления, жалоба должна быть направлена в ГИБДД, МАДИ или суд. Для этого необходимо предоставить записи с видеорегистратора или фотографии, на кадрах должно быть видно, что знак парковки и разметка занесены снегом, также потребуется зафиксировать панораму места стоянки. «Суды нередко встают на сторону водителей, если из-за снега невозможно было определить границы парковки, тротуара или зоны действия знака», — уверяет юрист. В то же время, если водитель не смог разглядеть знак платной парковки, оспорить штраф будет сложнее, поскольку такие знаки обычно хорошо видны, а зону их действия можно проверить через специальное приложение, уточнил Хаминский.

