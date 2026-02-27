Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
16:23, 27 февраля 2026Авто

Автолюбителям раскрыли способ оспорить штраф за заснеженную парковку

Юрист Хаминский: Штраф за парковку можно оспорить, если знаки замело снегом
Виктория Клабукова

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Штраф за неправильную стоянку можно оспорить, если парковочное место и запрещающие знаки замело снегом. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский.

Парковочные места, согласно действующим правилам дорожного движения, отмечаются специальными дорожными знаками и дорожной разметкой, при этом разметка считается второстепенной. Однако если различить их становится трудно, к примеру, если их полностью скрыло под выпавшим снегом, то штраф за нарушение парковки можно оспорить. Отменить штраф также могут, если при парковке снегом были заметены бордюры или газоны.

Оспорить взыскание можно в течение десяти дней с момента вынесения постановления, жалоба должна быть направлена в ГИБДД, МАДИ или суд. Для этого необходимо предоставить записи с видеорегистратора или фотографии, на кадрах должно быть видно, что знак парковки и разметка занесены снегом, также потребуется зафиксировать панораму места стоянки. «Суды нередко встают на сторону водителей, если из-за снега невозможно было определить границы парковки, тротуара или зоны действия знака», — уверяет юрист. В то же время, если водитель не смог разглядеть знак платной парковки, оспорить штраф будет сложнее, поскольку такие знаки обычно хорошо видны, а зону их действия можно проверить через специальное приложение, уточнил Хаминский.

Ранее россиянам напомнили о вреде противогололедных реагентов для машин. Хлориды натрия, кальция и магния в составе реагентов при растворении образуют агрессивный солевой раствор, который резко ускоряет коррозию металлов и электрических контактов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ запустили «Фламинго» вглубь России. В Москве заявили, что это британские ракеты с украинскими шильдиками

    Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили

    Названа возможная причина пропажи пятерых туристов в Пермском крае

    Один из крупнейших импортеров алкоголя в России выпустил безалкогольный джин

    Американская корпорация попала в перечень Росфинмониторинга

    Россиянка пустила в квартиру почти полтысячи мигрантов

    Татьяна Навка высказалась о подарках от Пескова

    Российский губернатор опроверг большое число жертв после удара ВСУ

    Российские власти понадеялись на возврат «лучших санкционных времен»

    Артемий Лебедев обратился в полицию из-за мошенника в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok