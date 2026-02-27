Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:15, 27 февраля 2026Из жизни

Плывущие по городу гробы во время наводнения попали на видео

Жители Бразилии сняли плывущие по улицам города гробы во время наводнения
Никита Савин
Никита Савин

В Бразилии жители штата Минас-Жерайс, сняли во время наводнения плывущие по городу гробы. Об этом сообщает Need To Know.

Свидетелями страшного зрелища стали люди из муниципалитета Уба. Сильные грозы обрушились на регион 23 февраля. На видео, снятое очевидцами, попал момент, когда мощный поток пронес по улицам города гробы из затопленного похоронного бюро. В ролике видно, что вода переворачивала автомобили, несла обломки рухнувших построек.

Жертвами стихии стали 29 человек в Минас-Жерайс. Еще 45 человек числятся пропавшими без вести. Представитель мэрии Убы заявил, что многие местные жители потеряли все. «Семье буквально лишились всего. Дома, истории и воспоминания: жизнь рухнула всего за несколько часов», — сказал чиновник.

Материалы по теме:
«Таких пожаров не было никогда» Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
«Таких пожаров не было никогда»Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
24 августа 2021
Вой сирен, затопленные улицы и уплывшие машины: наводнение в Сочи глазами очевидцев
Вой сирен, затопленные улицы и уплывшие машины:наводнение в Сочи глазами очевидцев
5 июля 2021

Сейчас в городе закрыты школы, разрушены многие больницы. Экстренные службы занимаются восстановлением города.

Ранее сообщалось, что полиция Ганы арестовала самопровозглашенного «пророка» Эбо Ноа (настоящее имя — Эванс Эшун), который с лета 2025 года предсказывал скорый всемирный потоп. Его обвинили в распространении панических настроений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пакистан и Афганистан начали вооруженный конфликт. Может ли Россия помочь в урегулировании и надо ли ей вмешиваться?

    Орбан вслед за Фицо обрушился с критикой на Зеленского

    Маск заблокировал Starlink на Украине из-за одной просьбы Киева

    Плывущие по городу гробы во время наводнения попали на видео

    Зеленский примет ядерное оружие «с удовольствием»

    Зеленский сделал заявление о Путине

    Трамп собрался «по-дружески» захватить одно государство

    Европейские страны пытались помешать самолету ключевого российского переговорщика

    Билл Клинтон сделал жесткое заявление о преступлениях Эпштейна

    58-летняя Памела Андерсон в ультракоротких шортах снялась для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok