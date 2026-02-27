Плывущие по городу гробы во время наводнения попали на видео

В Бразилии жители штата Минас-Жерайс, сняли во время наводнения плывущие по городу гробы. Об этом сообщает Need To Know.

Свидетелями страшного зрелища стали люди из муниципалитета Уба. Сильные грозы обрушились на регион 23 февраля. На видео, снятое очевидцами, попал момент, когда мощный поток пронес по улицам города гробы из затопленного похоронного бюро. В ролике видно, что вода переворачивала автомобили, несла обломки рухнувших построек.

Жертвами стихии стали 29 человек в Минас-Жерайс. Еще 45 человек числятся пропавшими без вести. Представитель мэрии Убы заявил, что многие местные жители потеряли все. «Семье буквально лишились всего. Дома, истории и воспоминания: жизнь рухнула всего за несколько часов», — сказал чиновник.

Сейчас в городе закрыты школы, разрушены многие больницы. Экстренные службы занимаются восстановлением города.

